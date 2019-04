Polizei Hagen

POL-HA: Brennende Mülltonne verursacht Schaden an Hausfassade

Hagen (ots)

Am Sonntag bemerkte ein 35-jähriger Zeuge um 18.45 Uhr, dass in der Kettelerstraße eine Mülltonne in Flammen stand. Durch den Brand kam es auch zu einem Schaden an der Hausfassade. Sowohl der Zeuge als auch weiteren Anwohnern gelang es, das Feuer zu löschen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1.700,00 Euro. Die Kripo hat Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

