Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte entwenden hochwertiges Werkzeug aus Transporter

Hagen (ots)

Am Samstag stellte ein 29-jähriger Hagener seinen weißen VW Transporter um 11.00 Uhr in der Gabelsbergerstraße ab. Am Sonntag kehrte er um 09.30 Uhr zurück und bemerkte, dass die Heckscheibe eingeschlagen war. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Sonntag auf diesem Wege in das Fahrzeug und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen der Marken Hilti und Bosch sowie eine Aluminiumleiter. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 3.500,00 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

