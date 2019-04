Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Einfamilienhaus in Hagen Hohenlimburg

Hagen (ots)

Am Samstag (27.04.2019) erlebte eine Familie aus Hagen Hohenlimburg zum Urlaubsende eine böse Überraschung. Sie musste bei ihrer Rückkehr feststellen, dass während ihrer Abwesenheit Unbekannte in das Einfamilienhaus in Hohenlimburg Nahmer eingebrochen waren. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zugang zum Haus verschafft hatten, durchsuchten sie das gesamte Gebäude und entwendeten verschiedene Gegenstände. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf über 3000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter 02331 9862066.

