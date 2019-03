Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190313 - 282 Frankfurt-Innenstadt: Festnahmen nach Diebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 11. März 2019, gegen 10.05 Uhr, betraten zwei Männer ein Optikergeschäft in der Brönnerstraße. Sie sahen sich dort um und entwendeten schließlich ein Fernglas, einen digitalen Fotoapparat, ein Handy sowie eine EC-Karte. Danach flüchteten sie auf die Straße. Am nächsten Tag, gegen 18.40 Uhr, fielen in einem Bekleidungsgeschäft in der Kaiserstraße zwei junge Männer auf, die dort mit einer EC-Karte hantierten. Die verständigte Polizei konnte die beiden festnehmen. Bei ihnen handelt es sich um zwei hier wohnsitzlose Ungarn im Alter von 23 und 21 Jahren. Beide sind tatverdächtig, den Diebstahl am Vortag begangen zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

