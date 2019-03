Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190312 - 279 Frankfurt-Niederrad: Scheibenwischer abgerissen

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (11.03.2019) hat ein 26-jähriger Mann an einem BMW mutmaßlich den Heckscheibenwischer abgerissen. Möglicherweise ist der Tatverdächtige für 25 weitere solcher Fälle verantwortlich.

Gegen 20.40 Uhr konnte ein Zeuge in der Schwanheimer Straße beobachten, wie ein Mann an einem 1er BMW den Heckscheibenwischer abbrach und diesen anschließend auf ein angrenzendes Grundstück warf. Der Täter floh daraufhin über die Straße Im Mainfeld in den Elli-Lucht-Platz, wo er durch die alarmierte Polizei wenig später festgenommen wurde.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

Seit Anfang Februar kam es in zahlreichen anderen Stadtteilen ebenfalls zu Sachbeschädigungen dieser Art. Die Polizei prüft nun, inwieweit ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht und ob der 26-Jährige für eine ganze Serie von Sachbeschädigungen verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell