Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190312 - 278 Frankfurt-Berkersheim/ Bockenheim/ Ginnheim/ Innenstadt: Jugendgruppe mutmaßlich für Straßenraubserie verantwortlich - Bezug zu Meldung Nr. 110 vom 29.01.2019

Frankfurt (ots)

(em) Umfangreiche Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei im Zusammenhang mit einer Straßenraubserie, welche sich im Zeitraum vom 26.01.2019 bis 13.02.2019 zugetragen haben soll, führte zu neun Jugendlichen.

Die jungen Männer sollen für insgesamt 11 Fälle verantwortlich sein und mutmaßlich in wechselnder Besetzung agiert haben; zum Teil geplant, zum Teil spontan. In der Regel sprachen sie das jeweilige Opfer unter einem Vorwand an und bedrohten es. Kamen die Geschädigten der Aufforderung nicht nach, so schlugen die jungen Männer brutal auf diese ein und beraubten sie. Auch vor dem Einsatz eines Messers und einer mutmaßlichen Schusswaffe schreckten die jungen Tatverdächtigen nicht zurück. Das Ziel der 13- bis 17-Jährigen: Wertgegenstände unterschiedlichster Art in ihren Besitz bringen.

Die Opfer erlitten zum Teil Hämatome, Schwellungen und Abschürfungen.

Der Kopf der Bande soll aus drei 15-jährigen Jugendlichen bestehen. Diese wurden festgenommen und mussten mangels Haftgründen nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

