Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190312 - 277 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme von zwei Autoknackern

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Morgen gelang die Festnahme von zwei Autoknackern auf frischer Tat in Sachsenhausen, nachdem eine Zeugin den Vorgang beobachtete und der Polizei meldete.

Eine aufmerksame Anwohnerin der Seehofstraße beobachtete gestern Morgen gegen 10:30 Uhr aus ihrem Fenster, wie sich zwei Männer an zwei geparkten Autos zu schaffen machten. Bei dem ersten Auto gingen sie leer aus, was sie jedoch nicht davon abhielt, es direkt bei einem zweiten zu versuchen. Hier waren sie erfolgreicher und stahlen eine Aktentasche. Die Zeugin verständigte daraufhin sofort den Notruf. Eine Streife des 8. Polizeireviers nahm die beiden Täter noch in unmittelbarer Nähe zu den aufgebrochenen Autos fest. Bei einem der beiden Täter fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Drogen.

Da keiner der beiden Tatverdächtigen über einen festen Wohnsitz verfügt, werden sie heute dem Haftrichter vorgeführt.

