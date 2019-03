Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190311 - 274 Frankfurt-Niederursel: Fund einer Marihuanaplantage

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Morgen kontrollierte eine aufmerksame Streife einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer. Im Anschluss entdeckten die Beamten noch eine professionell betriebene Marihuanaplantage bei ihm zuhause.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielt eine Streife des 6. Polizeireviers auf der Friedberger Landstraße gegen 03:00 Uhr einen 38-jährigen Frankfurter an, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Marihuana. Nachdem der Fahrer zur Entnahme einer Blutprobe ins Polizeipräsidium gebracht worden war, überprüfte die Streife noch, ob er auch tatsächlich in dem von ihm genannten Haus im Praunheimer Weg wohnt. Hierbei stießen die Beamten zu ihrer Überraschung auf eine professionell betriebene Marihuanaplantage.

Insgesamt stellte die Polizei 114 Pflanzen, sowie diverses Aufzuchtequipment sicher. Die Ermittlungen dauern an.

