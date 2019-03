Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190311 - 271 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Raub mit Messer

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 37-Jähriger war am Sonntag, den 10. März 2019, gegen 06.30 Uhr, zu Fuß unterwegs in der Taunusstraße. Dort wurde er von einem zunächst unbekannten Täter mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Bargeldes (10 Euro) genötigt.

Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 39-jährigen Mann aus Pfungstadt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell