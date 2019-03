Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190310 - 270 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Rauschgiftdealern das Handwerk gelegt

Frankfurt (ots)

(mc) In der Nacht von Freitag auf Samstag (09. März 2019) konnten Zivilfahnder der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit Heroindealer auf frischer Tat im Bahnhofsviertel schnappen.

Die Gruppe aus vier Männer ging arbeitsteilig vor. Während sich zwei Männer um die Finanzen und den Stoff kümmerten, übernahmen die anderen beiden die Vergabe der Drogen an die Käufer. An diesem Wochenende wurde ihrem Treiben ein Ende bereitet.

Bei der Festnahme und der anschließenden Durchsuchung ihres Hotelzimmers, fanden die Beamten insgesamt über 50g Heroin und wenige Gramm Crack. Die Beamten stellten darüber hinaus noch Utensilien zur professionellen Veräußerungen von Betäubungsmitteln und über 1000 Euro Bargeld sicher.

Während die eigentlichen Händler im Alter von 29 und 31 Jahren dem Haftrichter vorgeführt werden, wurden die zwei Läufer im Alter von 20 und 31 in Ermangelung von Haftgründen auf freien Fuß gesetzt.

