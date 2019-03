Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190310 - 269 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Professionelle Taschendiebe auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

(mc) Zivilfahnder der Polizei Frankfurt haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (09. März 2019) in der Straße 'Am Hauptbahnhof' vier Taschendiebe dingfest gemacht.

Kurz vor Mitternacht wurden die Zivilermittler auf vier Männer aufmerksam, die eindeutig nichts Gutes im Schilde führten. Nach nur kurzer Zeit beobachteten sie, wie die Männer in einer Bar eine Frau arbeitsteilig ablenkten und das Portemonnaie klauten. Kurz darauf versuchten sie sich mit ihrer Beute davonzumachen. Weit kamen sie aber nicht. Es erfolgte der Zugriff.

Die vier Männer im Alter von 28, 37, 41 und 48 Jahren sind bereits häufiger in Zusammenhang mit Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten.

Die zwei Haupttäter wurden in die Haftzellen zur Prüfung eines Untersuchungshaftbefehls verbracht. Die anderen beiden wurden auf freien Fuß gesetzt.

