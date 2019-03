Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190310 - 267 Frankfurt-Bundesautobahn 5: Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots)

(mc) Am Freitagnachmittag (08. März 2019) brannte ein Pkw auf der BAB 5 in Richtung Darmstadt aus.

Gegen 14:10 Uhr ereignete sich der Vorfall bei zunächst voller Fahrt. Erst roch es schmorrend im Auto der 27-jährigen Fahrerin, dann rauchte es aus der Kühlerhaube. Besonnen lenkte die Hanauerin ihren BMW auf den Standstreifen und stieg aus. Wenig später stand der Motorraum vollständig in Flammen.

Die Feuerwehr löschte den Brand.

Im Augenblick wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

