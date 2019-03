Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190308 - 265 Frankfurt-Nordend: Sachbeschädigung

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (07.03.2019) kam es im Oeder Weg zu einer Sachbeschädigung an einem Gebäude. Es ist nicht auszuschließen, dass diese mit einer möglichen Spontandemonstration in Zusammenhang steht.

Gegen 20.15 Uhr wurde die Frankfurter Polizei alarmiert, da sich im Oeder Weg eine Personengruppe befinden würde, welche demonstrieren würde. Die Personen würden in Richtung Holzhausenstraße gehen. Als die Beamten kurz darauf vor Ort eintrafen, konnten sie niemanden mehr antreffen. Auch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten zu keinem Ergebnis. Allerdings konnte an einem Gebäude im Oeder Weg eine Sachbeschädigung festgestellt werden. Dort hatten Unbekannte Farbbeutel gegen das Haus geworfen.

Inwieweit ein Zusammenhang zwischen der möglichen Spontandemonstration und der Sachbeschädigung besteht, ist Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen. Es wird geprüft, ob die Tat politisch motiviert ist.

