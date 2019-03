Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190308 - 263 Frankfurt-Heddernheim: Mülltonnenbrand

Frankfurt (ots)

(ne)Heute Nacht brannten in der Nähe des Nordwestzentrums drei Mülltonnen. Der Sachschaden beträgt mehrere 1000 Euro.

Die drei Mülltonnen gerieten auf bislang unbekannte Weise in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde auch der Mülltonnenunterstand in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Hinweise zum Verursacher gibt es bislang keine.

