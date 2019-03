Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190307 - 261 Frankfurt-Nordend: Verfassungswidrige Schmierereien

Frankfurt (ots)

(ne) Unbekannte haben die Briefkästen eines Mehrfamilienhauses in der Herbartstraße mit Hakenkreuzen und der Zahl 88 beschmiert.

Insgesamt waren fünf Hakenkreuze und einmal die Zahl 88 mit Kreide aufgemalt worden. Eine Zeugin informierte die Polizei, die entsprechende Spuren vor Ort sicherte.

Anschließend wurde alles mit Wasser weggewaschen.

