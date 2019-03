Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190307 - 259 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Dealer geschnappt

Frankfurt (ots)

(mc) Eine Streife der Stadtpolizei (05. März 2019) kontrollierte am Dienstag zwei Personen im Bahnhofsviertel. In der Folge kam es zur Durchsuchung ihres Hotelzimmers und dem Auffinden größerer Mengen von Drogen.

Gegen 11:25 Uhr kontrollierten die Stadtpolizisten einen 39-jährigen Mann und seine 40-jährige Begleiterin in der Elbestraße, nachdem sie sich auffällig verdächtig verhielten. Dabei fanden sie schon eine geringe Menge Crack bei den offensichtlichen als Straßendealer tätigen Pärchen.

Im Zuge weiterer Ermittlungen und der Hinzuziehung der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit fanden die Ordnungshüter nach Beantragung eines Durchsuchungsbeschlusses über 7 Gramm Crack, knapp 65 Gramm Amphetamine und dazu noch geringe Mengen an Ecstasy, Heroin und Marihuana.

Auf den ersten Blick mag das Ergebnis mager aussehen, allerdings verbirgt sich hinter den beschlagnahmten Rauschmitteln ein geschätzter Straßenverkaufswert von mehreren tausend Euro.

In Ermangelung von Haftgründen wurden das Pärchen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

