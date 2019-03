Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190307 - 257 Frankfurt-Bundesautobahn 3: Auffahrunfall legt Verkehr lahm

Frankfurt (ots)

(mc) Autofahrer mussten am Mittwochnachmittag auf der BAB 3 in Richtung Würzburg zwischen der Anschlussstelle Kelsterbach und Frankfurter Kreuz wegen eines Auffahrunfalls mit drei Sattelzügen (06. März 2019) viel Geduld mitbringen.

Es war ohnehin gegen 15:50 Uhr viel los auf der Bahn, als die drei involvierten Lkws hintereinanderfuhren. Als der erste wegen vorausfahrenden Verkehrs abbremste fuhren die dahinter befindlichen Brummis hinten auf. Glücklicherweise kam es nur zum Blechschaden, allerdings war das nicht die einzige Folge.

Im Zuge der Aufräumarbeiten und der Unfallaufnahme musste zwei Fahrbahnen gesperrt werden. Erst gegen 21:45 Uhr waren alle Fahrstreifen wieder freigegeben.

