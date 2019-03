Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190305 - 254 Frankfurt-Gutleutviertel: Festnahme eines Taschendiebes

Frankfurt (ots)

(em) Dank hilfsbereiter Zeugen, konnte gestern Nachmittag (04.03.2019) einem gewieften Taschendieb das Handwerk gelegt werden. Heute wird der mutmaßliche Täter dem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 13.30 Uhr kam eine 43-jährige Frau am Frankfurter Hauptbahnhof an. Ein Unbekannter bot der Dame an, sie bis zu ihrem Hotel in der Mannheimer Straße zu begleiten. Dies nahm die Touristin dankend an. In dem Hotel angekommen, ließ sie ihr Gepäck im Bereich der Rezeption für einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt. Der Täter nutzte die Gunst der Stunde und entwendete ihre Handtasche. Aufmerksame Zeuginnen machte das Opfer auf den Diebstahl aufmerksam. Sofort nahm die 43-Jährige die Verfolgung auf; so auch das Sicherheitspersonal des Hotels, welches den Tatverdächtigen schließlich stellen konnte. Der mutmaßliche Dieb hatte versucht sich auf der Flucht des Diebesgutes zu entledigen. Die 43-Jährige hatte dies beobachtet, fand ihre Handtasche unter einem geparkten Fahrzeug und war froh, ihr Hab und Gut wieder in ihren Händen zu halten.

Das Sicherheitspersonal des Hotels übergab den 43-jährigen Tatverdächtigen schließlich der alarmierten Polizei. Im Verlauf des heutigen Tages wird der mutmaßliche Dieb dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell