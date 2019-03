Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190304 - 252 Frankfurt-Riederwald: Drohungen gegen Fahrgäste

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 22-jähriger wohnsitzloser Mann befand sich am Sonntag, den 3. März 2019, gegen 10.00 Uhr, als Fahrgast in der U7. Vor dem Halt an der Haltestelle Schäfflestraße beleidigte und bedrohte er teils auf massive Weise die noch im Wagen befindlichen anderen Fahrgäste.

Der U-Bahnfahrer wurde durch die laute und aggressive Art des 22-Jährigen auf die Situation aufmerksam und setzte die Fahrt nicht fort, sondern verständigte die Polizei. Im Anschluss wurde auch er von dem Mann bedroht.

Durch die Funkstreifenwagenbesatzung konnte der 22-jährige festgenommen werden. Da der Beschuldigte keine Ausweispapiere mit sich führte und jegliche Angaben zu seiner Person verweigerte, wurde er zwecks Personalienfeststellung mit auf die Wache genommen. Dort steigerte er sich wieder in einen Wutanfall und musste gefesselt werden.

Danach erfolgte seine Unterbringung gemäß dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz in einem Krankenhaus.

