Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190304 - 250 Frankfurt-Nordend: Zwei Fahrraddiebe erwischt

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (03.03.2019) haben zwei Fahrraddiebe im Nordend ihr Unwesen getrieben. Dank eines aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei auf den Plan gerufen, welche dem Treiben ein Ende setzte.

Gegen 17.20 Uhr konnte ein 21-jähriger Zeuge beobachten, wie zwei Männer in der Berger Straße nacheinander zwei unterschiedliche Fahrräder klauten. Sie hatten es in der Berger Straße auf ein silbernes Herrenrad der Marke Shimano sowie ein schwarzes Mountainbike der Marke B´twin abgesehen. Doch weit kamen die beiden Herren damit nicht: Denn für die beiden Tatverdächtigen, 27 und 46 Jahre alt, klickten kurz darauf die Handschellen. Die Fahrräder wurden sichergestellt.

Gegenwärtig wird geprüft, ob die beiden mutmaßlichen Fahrraddiebe heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell