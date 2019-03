Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190303 - 249 Bundesautobahn A648: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 03. März 2019, gegen 12.40 Uhr, ereignete sich auf der A648, zwischen dem Autobahnkreuz Frankfurt West und der Anschlussstelle Frankfurt-Rebstock ein Auffahrunfall. Daran beteiligt waren drei Fahrzeuge, ein 3er BMW, ein Mitsubishi Spacer und ein Audi Q2.

Da sich die Trümmerteile über die gesamte Autobahn verteilten, musste die Fahrtrichtung Frankfurt komplett gesperrt werden. Erst nach Unfallaufnahme und Säuberung der Fahrbahn konnte die Autobahn gegen 14.00 Uhr wieder freigegeben werden.

Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen. Dabei fuhr auf der A648, zwischen dem Autobahndreieck Eschborn und der Anschlussstelle Rödelheim ein VW Golf auf einen Opel Cascada, der sich dort am Stauende befand. Durch den Unfall wurden vier Personen leicht verletzt.

