Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190303 - 246 Frankfurt-Sachsenhausen: Raub auf Tankstelle

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 01. März 2019, gegen 21.15 Uhr, betraten zwei bislang unbekannte Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Darmstädter Landstraße. Unter Vorhalt einer Pistole und von Pfefferspray forderten sie von den beiden Angestellten die Herausgabe des Bargeldes. Die Beute, ca. 1.400 EUR, mussten sie in eine von den Tätern mitgeführte NIKE-Sporttasche verstauen. Danach flüchteten die Täter über den Schützenhüttenweg in Richtung Letzter Hasenpfad.

Täterbeschreibung:

1. Täter: Etwa 22 Jahre alt und 175-180 cm groß. Sportliche Gestalt, sprach akzentfreies Deutsch. Maskiert mit einer dunklen Maske mit Seh- und Mundschlitz. Bekleidet mit schwarzen Lederhandschuhen, einer dunklen North Face Outdoorjacke mit einem weißen Emblem auf der linken Brust, einer schwarzen JAKO-Jogginghose mit zwei seitlichen Längsstreifen und schwarzen NIKE-Sportschuhen mit hellen Sohlen. Führte eine silberfarbene Pistole und ein Pfefferspray mit rotem Deckel mit sich. Dazu eine schwarze NIKE-Sporttasche.

2. Täter: Etwa 25 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Sportliche Figur, maskiert mit einer olivgrünen Maske mit Seh- und Mundschlitz. Bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke (querverlaufende Steppung), schwarzen Sportschuhen und schwarzen Handschuhen.

