POL-F: 190301 - 243 Frankfurt-Niederursel: Unfall mit geklauten Auto

(ka) Gestern Abend baute ein Unbekannter einen Unfall in der Niederurseler Landstraße und flüchtete danach zu Fuß. Das Auto wurde kurze Zeit zuvor gestohlen.

Gegen 23.30 Uhr soll der Mann, nach jetzigem Erkenntnisstand, auf der Niederurseler Landstraße mit einem Mercedes über eine rote Ampel gefahren und deshalb mit einem Opel zusammengestoßen sein. Der 25-jährige Opelfahrer trug durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen davon. Der Mercedesfahrer ließ nach dem Unfall das Auto zurück und flüchtete zu Fuß. Es entstand ein Sachschaden von etwa 46.000 Euro.

Der Fahrer kann folgendermaßen beschrieben werden: Männlich, 180 cm groß, 25 bis 30 Jahre alt, kräftige Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild und dunkel gekleidet.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass das Auto im Laufe des Abends vor der Haustür des Fahrzeughalters geklaut wurde. Ob der Unfallverursacher auch für den Diebstahl verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-52199 entgegen.

