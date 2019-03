Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190301- 242 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Zeitungen im Treppenhaus angezündet

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern, am frühen Abend, zündete ein Unbekannter in einem Treppenhaus in der Münchener Straße einen Stapel Werbezeitungen an. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Gegen 17.30 Uhr ertönte in dem Mehrfamilienhaus ein Rauchmelder, woraufhin ein Bewohner des Hauses in das Treppenhaus ging und einen Stapel brennende Prospekte sah. Der 37-Jährige löschte diesen sofort, sodass sich die Flammen nicht ausbreiten konnten. An dem Holzabsatz der Treppe entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei geht aktuell von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an.

