Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190301 - 241 Frankfurt-Flughafen: Verwirrter Mann

Frankfurt (ots)

(mc) Gestern Morgen (28. Februar 2019) hat ein offensichtlich geistig verwirrter Mann für Aufsehen am Frankfurter Flughafen gesorgt, als er beinahe nackt randalierte und Polizisten der Bundespolizei attackierte.

Gegen 07:20 Uhr in der Frühe wurden die Bundespolizisten auf den bis auf eine Unterhose entkleideten Mann aufmerksam. Noch vor der Kontrolle drohte er ihnen sofort mit Gewalt. Als der Mann zur Identitätsfeststellung zur Wache gebracht werden sollte, eskalierte sein Gemütszustand.

Er begann heftig sich den Polizeibeamten zu widersetzen und schlug dabei sogar seinen eigenen Kopf auf den Boden, um sich mutmaßlich selbst zu verletzen. Darüber hinaus verletzte er sogar einen Mitarbeiter der Fraport-AG leicht, der den Beamten zur Hilfe geeilt war.

Nach dem der Mann unter Kontrolle gebracht werden konnte, wurde er nach erstmedizinischer Behandlung in eine Pyschiatrie eingewiesen.

