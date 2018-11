POL-F: 181126 - 1158 Frankfurt-Bundesautobahn 3: Drogen in der Chips-Packung

Frankfurt (ots) - (mc) Zivilfahnder der Autobahnpolizei haben am gestrigen Abend (25. November 2018) am Park & Ride Parkplatz 'Stadtwald' ein österreichisches Fahrzeug überprüft und Rauschgift in größerer Menge beschlagnahmt. Gegen 20.30 Uhr unterzogen die Beamten die zwei Männer in ihrem Audi einer Kontrolle. In einer zylindrigen Chipspackung entdeckten die Fahnder insgesamt über 100g Amphetamin, 50g Kokain und 10g Heroin. Die Männer verbrachten die Nacht in den Einlieferungszellen des Polizeipräsidiums Frankfurt. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ordnete heute in Ermangelung von Haftgründen die Entlassung der zwei mutmaßlichen Rauschgifthändler im Alter von19 und 22 Jahren an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell