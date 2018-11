POL-F: 181126 - 1156 Frankfurt-Gallus: Kind nach Sturz aus Fenster verstorben

Frankfurt (ots) - (ka) Gestern Abend stürzte ein 3-jähriges Kind aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigstraße. Das Mädchen erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Gegen 21.00 Uhr fiel das Mädchen aus dem Fenster im 4. OG. Ein unmittelbar verständigter Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus, wo es kurze Zeit später verstarb.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, aktuell wird von einem tragischen Unfallgeschehen ausgegangen. Die Hintergründe es Unfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

