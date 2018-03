POL-REK: 180302-2: Brennende Mülltonnen - Zeugen gesucht- Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

In der Zeit von Mittwoch (07.Februar) bis Mittwoch (27.Februar) kam es im Stadtgebiet Frechen zu 27 Fällen von Sachbeschädigungen durch Feuer an Mülltonnen. Die Taten ereigneten sich nach Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden. In zwei Fällen beschädigten die Flammen drei in der Nähe abgestellte Autos, in einem anderen Fall beschädigte das Feuer einen abgestellten Fahrzeuganhänger. Die Ermittlungen werden durch eine Ermittlungsgruppe bei dem Kriminalkommissariat 22 in Kerpen geführt.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Personen bemerkt? Wer kann Hinweise zu den Straftaten geben? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02233 52-0. (cb)

