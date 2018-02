POL-REK: 180228-4: Ladendiebin in Haft genommen- Kerpen

Symbolbild, Durchsuchung einer Person Bild-Infos Download

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Eine 43-Jährige hat am Montagabend (26. Februar) in einem Bekleidungsgeschäft und in einem Lebensmittelmarkt in Sindorf Ware gestohlen. In beiden Fällen verteidigte die Frau gewaltsam ihre Beute. Zeugen stellten die Frau und übergaben sie der Polizei.

Einer aufmerksamen Zeugin (47) fiel die Frau gegen 20:40 Uhr in einem Lebensmittelmarkt auf der Kerpener Straße auf. Die 43-Jährige steckte mehrere Flaschen Spirituosen in ihre Taschen und ging, ohne zu bezahlen, durch den Kassenbereich. Die Zeugin folgte ihr und sprach sie auf den Diebstahl an. Die Diebin reagierte aggressiv und schrie. Ein zweiter Zeuge (32) kam der 47-Jährigen zur Hilfe. Die 43-Jährige ging weiter, daher hielten Zeugen sie fest. Die Ladendiebin schlug um sich, wodurch beide Zeugen leichte Verletzungen erlitten. Weitere Personen riefen die Polizei hinzu, die die Frau festnahm und zu einer Wache brachte. Die Beamten durchsuchten die Frau und fanden neuwertige Kleidung. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe, da sie unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Ermittlungen des Kriminalkommissariats 22 in Kerpen ergaben, dass die Frau die Kleidungsstücke aus einem Bekleidungsgeschäft auf der Kerpener Straße entwendet hatte. Auf Nachfrage konnte sich ein Zeuge an die Frau erinnern: Sie habe dort gegen 20:00 Uhr die Sachen in ihre Tasche gepackt und das Geschäft unter einem Vorwand verlassen. Ein Mitarbeiter habe ihr die Tasche am Ausgang abgenommen, die 43-Jährige sie ihm jedoch wieder entrissen. Mit der Beute sei sie zunächst unerkannt geflohen. Das Bekleidungsgeschäft erstattete Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. Die 43-Jährige wurde am Dienstag (27. Februar) durch die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 einem Richter vorgeführt. Dieser nahm die ursprünglich aus Düren stammende Frau in Haft. (wp)

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell