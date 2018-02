POL-REK: 180228-1: Geld aus Münzautomat gestohlen- Elsdorf

Symbolbild- Beamter Leitstelle Polizei Bild-Infos Download

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Unbekannte haben am Montag (26. Februar) einen Münzautomaten einer Tankstelle an der Straße "Gut Neuenhof" geöffnet und Münzgeld gestohlen. Sie fuhren mit einem auffälligen Citroen weg. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Zwei Männer stellten sich gegen 18:00 Uhr mit ihrem Auto neben den Münzautomat der Autowaschanlage. Auf bisher unbekannte Weise öffneten sie den Automat und entnahmen das Münzgeld. Danach fuhren sie mit ihrem Wagen in unbekannte Richtung weg. Bei dem benutzten Auto handelte es sich um einen weißen Citroen mit rot lackiertem Dach und roten Außenspiegeln. Ein Zeuge sah, dass ein Bergheimer Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht war und bemerkte die offen stehende Klappe des Automaten. Hinweise nimmt in diesem Fall das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim entgegen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (wp)

