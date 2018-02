POL-REK: 180227-5: Falsche Polizisten: Prävention zeigt Wirkung - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Montag (26. Februar) haben Betrüger in 16 Fällen Bürgerinnen und Bürger in Wesseling, Erftstadt und Bergheim angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben. In keinem Fall waren die Betrüger erfolgreich.

Alle Anrufe ereigneten sich zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr. Die Betrüger berichteten in den Telefonaten von vermeintlichen Festnahmen und erkundigten sich nach Wertgegenständen im Haus der jeweils betroffenen Personen. Durch das skeptische Verhalten der Geschädigten waren die Anrufer in keinem Fall erfolgreich.

Die Polizei weist darauf hin: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, verängstigen oder ausspähen. Ziel der Anrufer ist es, ihre Opfer so zu verunsichern, dass sie Furcht vor Einbrechern und anderen Kriminellen entwickeln, die es angeblich auf sie abgesehen haben. Die Angerufenen werden davon überzeugt, dass sie ihre Wertsachen vorsorglich besser der Polizei übergeben, damit sie nicht in die Hände von Kriminellen fallen. Doch genau dort landen sie, wenn die Opfer auf die Betrüger hereingefallen sind. Besonders wichtig: Die Polizei tätigt derartige Anrufe nicht! Melden Sie sich in Verdachtsfällen bei der Polizei und benutzen Sie den Notruf 110. (nh)

