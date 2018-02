POL-REK: 180227-2: Fahrraddiebe flüchten mit gestohlenem Rad- Kerpen

Symbolbild- Polizist mit Zeugin Bild-Infos Download

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die beiden Unbekannten haben am Dienstag (26. Februar) in der Bahnhofstraße einen Kellerverschlag aufgebrochen und ein Fahrrad entwendet. Anschließend versuchten sie erfolglos ein weiteres Fahrrad in der Ichendorfer Straße zu stehlen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Einer Zeugin kam gegen 17:00 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf der Bahnhofstraße ein Mann entgegen. Ihm folgte ein weiterer Unbekannter aus dem Kellerbereich mit dem Fahrrad eines Nachbarn. Als die Frau sie ansprach, flüchteten beide über die Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße. Sie verständigte den Eigentümer des Rades, der feststellte, dass sein Keller aufgebrochen und sein schwarzes Trekkingrad gestohlen wurde.

Zeugen beobachteten gegen 17:40 Uhr vor einem Einkaufsmarkt auf der Ichendorfer Straße, wie zwei Männer das Schloss eines Rades gewaltsam öffnen wollten. Nach dem erfolglosen Versuch flüchtete einer zu Fuß, der zweite Täter mit einem Fahrrad in Richtung Hauptstraße/Quadrath-Ichendorf.

Aufgrund der übereinstimmenden Zeugenbeschreibungen gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um dasselbe Duo handelt. In der Bahnhofstraße war ein Täter etwa 25 Jahre alt und 165 Zentimeter groß. Er war mit einer hellblauen Jacke mit Kapuze und einer Mütze bekleidet. Der zweite Täter war etwa 35 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und hatte einen rot-blonden Vollbart. Er trug zur Tatzeit schwarze Kleidung. Ein Zeuge der Ichendorfer Straße gab an, dass ein Täter eine schlanke Statur aufwies und zur Tatzeit mit einem dunklen Anorak, einem blauen Kapuzenpullover, einer nach hinten gedrehten Kappe, blauen Jeans und braunen Schuhen der Marke "Timberland" bekleidet war.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell