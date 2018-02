POL-REK: 180226-4: Autoscheiben eingeschlagen- Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24./25. Februar) an insgesamt elf Autos im Wesselinger Stadtgebiet Scheiben eingeschlagen.

Die Fahrzeuge standen fast ausnahmslos in Parkbuchten oder am Fahrbahnrand. In drei Fällen stellten die Eigentümer ihre Autos an der Erftstraße und dem Westring in Wesseling ab. In Keldenich brachen die Unbekannten in Fahrzeuge ein, die auf der Roisdorfer Straße und der Mertener Straße/Im Dich parkten. In einem Fall (auf der Erftstraße) erbeuteten die Diebe Telefone, eine Sonnenbrille, Schlüssel und Parfüm. In Keldenich hatten sie es in einem Fall auf ein mobiles Navigationsgerät und in einem weiteren Fall auf Kleingeld in der Mittelkonsole abgesehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten sie bei den übrigen Autoaufbrüchen keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit Verdächtiges bemerkten. Diese werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Brühl unter der Rufnummer 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (wp)

