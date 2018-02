POL-REK: 180228-2: Einbruch in Sekretariat- Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Unbekannte hatten am Dienstagabend (27. Februar) eine Zwischentür zum Sekretariat eingeschlagen und die Büroräume durchsucht.

Ein Zeuge beabsichtigte gegen 20:45 Uhr das Gebäude der Volkshochschule in der Straße An der Synagoge zu schließen, als er vor dem Sekretariat auf drei Männer stieß. Als sie ihn erblickten, ergriffen sie über ein Fenster die Flucht in unbekannte Richtung. Der Zeuge verständigte die Polizei. Die drei Täter hatten die Glasscheibe einer Zwischentür eingeschlagen und sich dadurch Zutritt zu den Büros verschafft. Dort durchsuchten sie die Räume. Zur Beute kann bislang nichts gesagt werden. Nach Aussage des Zeugen habe es in den Büros keine Wertgegenstände gegeben. Die drei Männer waren schätzungsweise Mitte 20 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung. Weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch an das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter der Rufnummer 02233 52-0 zu wenden. (wp)

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell