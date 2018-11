POL-F: 181125 - 1153 Frankfurt-Innenstadt: 78-Jährigem die Tasche entwendet

Frankfurt (ots) - (fue) Ein 78-jähriger Frankfurter befand sich am Samstag, den 24. November 2018, gegen 07.30 Uhr, zu Fuß unterwegs über die Zeil. Der gehbehinderte und gebeugt gehende Geschädigte befand sich zu dem angegebenen Zeitpunkt in Höhe der Hausnummer 123, als er von hinten umgestoßen wurde und nach vorne auf den Kopf fiel. Dabei erlitt der Mann eine Kopfplatzwunde.

Der Täter entwendete nun die von dem Geschädigten mitgeführte Stofftasche und floh mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

In der Tasche befanden sich u.a. ein Portemonnaie mit etwa 60 EUR Bargeld, der Personalausweis sowie Rasierutensilien. Eine sofort durchgeführte Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief ohne Erfolg.

