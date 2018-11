POL-F: 181125 - 1150 Frankfurt-Bornheim: Festnahme nach Ladendiebstahl

Frankfurt (ots) - (fue) Am Samstag, den 24. November 2018, gegen 15.20 Uhr, befand sich eine Streife des 2. Polizeirevieres in der Höhenstraße, als ihnen ein Mann auffiel, welcher mit einer roten Tasche aus einem Lebensmittelmarkt gerannt kam, gefolgt von einigen Mitarbeitern, welche laut riefen: "Haltet den Dieb!".

Die Beamten nahmen daraufhin ebenso die Verfolgung auf und konnten den Flüchtigen auch einholen. Dieser sperrte sich vehement gegen seine Festnahme. Erst auf dem Boden liegend, konnten ihm Handfesseln angelegt werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 48-jährigen Wohnsitzlosen.

Er war von einer Zeugin in dem Geschäft dabei beobachtet worden, wie er sieben Flaschen Jägermeister im Wert von rund 80 EUR in seine Tasche packte. Darauf angesprochen, ergriff er sofort die Flucht aus dem Laden. Bei der Festnahme ging eine der Flaschen zu Bruch.

