POL-F: 181123 - 1149 Frankfurt-Sachsenhausen: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (em) In der vergangenen Nacht (22.-23.11.2018) ist ein 67 Jahre alter Mann in der Darmstädter Landstraße mit seinem Pkw verunglückt. Er ist kurz darauf verstorben.

Gegen 02.45 Uhr befuhr der 67-Jährige mit seinem Audi A6 die Darmstädter Landstraße in stadtauswärtiger Richtung. Plötzlich geriet er von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Mittelstreifen und prallte dort mit einem Verkehrszeichen zusammen. Dieses wurde mitgerissen. Das Fahrzeug fuhr anschließend weiter nach rechts und prallte dort mit einer Litfaßsäule zusammen, welche durch den Zusammenstoß aus der Verankerung gerissen wurde und zur Seite fiel.

Sofort wählte ein Zeuge den Notruf. Der Fahrer wurde unmittelbar in eine Klinik verbracht und verstarb kurz darauf.

Die Ursache des Unfalles sowie die Todesursache sind bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Darmstädter Landstraße wurde in dem Zeitraum von 02.50 Uhr bis 06.15 Uhr zwecks der vor Ort eingeleiteten Maßnahmen zwischen der Mailänder Straße und der Straße Unterster Zwerchweg in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell