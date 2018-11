POL-F: 181123 - 1148 Frankfurt-Ginnheim: Erfolgreiche Maßnahme der AG Siedlung

Bild zu Meldung Nr. 181123-1148 Bild-Infos Download

Frankfurt (ots) - (ne) Bereits am Mittwoch hatte die AG Siedlung zusammen wit weiteren Kräften erneut Kontrollen in der Platensieldung und den angrenzenden Bereichen durchgeführt. Eine Person kam in Haft, bei einer weiteren Person wurden Drogen und gefährliche Gegenstände sichergestellt.

Bei einem 27-jährigen Mann hatten die Beamten eine kleine Menge Marihuana in der Tasche gefunden. Doch einen Ausweis hatte der zunächst Unbekannte nicht dabei. Zwar gab er auf Nachfrage einen Namen und seinen angeblichen Wohnsitz an, jedoch stellte sich schnell heraus, dass dies nicht der Wahrheit entsprach. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann mit einem Haftbefehl gesucht war und sich außerdem illegal im Bundesgebiet aufhält. Deswegen ordnete der Haftrichter am nächsten Tag die Untersuchungshaft an.

Bei einer weiteren Kontrolle eines 18-Jährigen in der Paquetstraße fanden die Beamten zunächst rund sechs Gramm Haschisch in seiner Jackentasche. Da er aber ein Messer mit BtM-Anhaftungen und szenetypische Bargeldbestände dabei hatte, durchsuchten die Beamten auch seine Wohnung. Hier konnten insgesamt rund 390g Haschisch, diverse Verkaufsutensilien, sowie ein Baseballschläger und ein Teleskopschlagstock sichergestellt werden.

Die Ermittlungen zu den Strafverfahren dauern an.

