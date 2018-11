POL-F: 181123 - 1145 Frankfurt-Bonames: Kontrollaktion mit anschließender Sicherstellungen von Drogen und Waffen - Foto beachten

Bild zu Meldung Nr. 181123-1145 Bild-Infos Download

Frankfurt (ots) - (ne) Eine Kontrollaktion des 14. Reviers führte gestern Nachmittag zur Sicherstellung von unterschiedlichen Drogen und Gegenständen, die dem Waffengesetz unterliegen.

Die Beamten hatten aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung einen Kiosk in der Friedrich-Stampfer-Straße näher unter die Lupe genommen. Schon beim Reingehen in das Geschäft kam ihnen der typische Geruch von Cannabis entgegen. Kein Wunder, hatte der 28 Jahre alte Verkäufer doch tatsächlich Drogen auf dem Verkaufstresen liegen. Eine nun richterlich angeordnete Durchsuchung des kleinen Ladens sollte nicht umsonst sein. Mit Hilfe von Rauschgiftspürhund Finni gelang es den Beamten 750g Haschisch, fast 400g Marihuana und 73g Amphetamin sicherzustellen. Der offensichtliche Verkaufserlös in Höhe von rund 1.000 Euro Bargeld - in einem Eimer verstaut - wurde ebenfalls mitgenommen. Außerdem befanden sich in dem Kiosk eine Machete, ein Faustmesser, zwei Baseballschläger, diverse Schlagstöcke und eine großes Pfefferspray.

Dem zufolge wurde gegen den 28-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmittel mit Waffe gem. §30a BtMG eingeleitet. Er kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums und wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell