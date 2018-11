POL-F: 181123 - 1144 Frankfurt: Start des Pilotprojekts "Gefahrensensibilisierung für Schülerinnen und Schülern weiterführender Schulen" - Einladung für Pressevertreter

Frankfurt (ots) - (ka) In Frankfurt sanken in den letzten Jahren glücklicherweise die Zahlen von Unfällen, an welchen Jugendliche beteiligt waren. Dennoch stellen Jugendliche eine besondere Zielgruppe im Straßenverkehr dar, unterliegen sie doch im Vergleich zu Kindern einem etwa 2 bis 3-fach höheren Unfallrisiko. Das liegt daran, dass sie aktiver und selbstständiger am Straßenverkehr teilnehmen. Gleichzeitig fehlt ihnen, im Vergleich zu Erwachsenen, das erfahrungsbasiertes Wissen, um sich sicher und verantwortungsbewusst im Straßenverkehr zu bewegen.

Um Jugendliche im Rahmen eines Pilotprojektes künftig frühzeitig zu informieren und in geeigneter Weise zu sensibilisieren, haben sich verschiedene Kooperationspartner zusammengefunden.

Vertreter des Staatlichen Stadtschulamts, des Straßenverkehrsamts der Stadt Frankfurt, des Fraunhofer Instituts IVI Dresden, der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main, der Deutschen Verkehrswacht Frankfurt am Main, des Vereins Arbeits- und Erziehungshilfe e.V. - Fachstelle Prävention, der Dekra Niederlassung Frankfurt, des ADAC Hessen/Thüringen und des Integrierten Verkehrsmanagements Rhein-Main informieren an Schulen über die Themen "Ablenkung", "Toter Winkel", "Bahnübergänge", "Allgemeine Sensibilisierung", "Erkennbarkeit", "Drogen und Alkohol" und "Geschwindigkeit", mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler zu selbstständigen und selbstbewussten Verkehrsteilnehmern zu erziehen und damit die Verkehrsunfallzahlen weiter zu reduzieren.

Weitere ausführliche Informationen zu dem Projekt finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei.hessen.de/dienststellen/polizeipraesidium-frankfurt/broker.jsp?uMen=5dc70ee1-825a-f6f8-6373-a91bbcb63046&uCon=26570ee7-cab8-3761-20f0-f9e6be47dc52&uTem=bff71055-bb1d-50f1-2860-72700266cb59

https://www.polizei.hessen.de/dienststellen/polizeipraesidium-frankfurt/broker.jsp?uMen=5dc70ee1-825a-f6f8-6373-a91bbcb63046&uCon=fbc70114-21ed-3761-ab09-e04466ce5ded&uTem=bff71055-bb1d-50f1-2860-72700266cb59

Im Rahmen des Pilotprojekts findet am

Mittwoch den 28.11.2018 von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr

an der Ludwig-Börne-Schule

im Bereich Seilerstraße 4-20, Ecke Zeil

eine Aktion statt. Unter anderem ist eine Geschwindigkeits- und Bremsvorführung des ADAC geplant.

Um sich ein Bild von dem Projekt machen und Fragen an die Experten stellen zu können, werden Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu diesem Termin eingeladen. Alle Beteiligten freuen sich auf reges Interesse und viele interessante Gespräche.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell