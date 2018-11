POL-F: 181122 - 1143 Frankfurt-Ostend: Mann flieht nach Unfall - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (em) Am Samstag, den 17. November 2018 kam es in der Straße Obermainanlage zu einem Unfall mit einem Pkw. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben.

Gegen 05.20 Uhr morgens war ein blauer VW Caddy mit Frankfurter Kennzeichen in der Straße Obermainanlage unterwegs. In einer Rechtskurve auf der Höhe der Hausnummer 26 kam das Fahrzeug plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam einige Meter später zum Liegen. Anwohner wählten sofort den Notruf.

Als die Polizei vor Ort eintraf, floh ein 30-jähriger Mann in Richtung Allerheiligenstraße. Die Beamten konnten ihn jedoch wenig später einholen und festnehmen.

Es besteht der Verdacht, dass der 30-Jährige den Unfall verursacht hat und anschließend unerlaubt vom Unfallort die Flucht ergriff. Aufgrund bisheriger Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass noch unbekannte Zeugen dem 30-jährigen Mann beim Verlassen des Fahrzeuges behilflich waren.

Der Mann hatte sich durch den Unfall verletzt und wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Die Straßenlaterne wurde ebenfalls beschädigt. Da an dem Unfallort Gas austrat, musste der Energieversorger Erdarbeiten durchführen, welche eine mehrstündige Vollsperrung des Bereiches notwendig machten.

Die Frankfurter Polizei sucht nun weitere Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-10500 entgegen.

