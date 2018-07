POL-NB: Fahren.Ankommen.LEBEN! Juli 2018 - "Vorfahrt und Vorrang"

Neubrandenburg (ots) - Heute, am 04.07.2018, werden in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte (PI NB), Vorpommern-Greifswald (PI ANK) und Vorpommern-Rügen (PI HST) die Auftaktveranstaltungen zum Thema "Vorfahrt und Vorrang" im Rahmen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" durchgeführt.

Allein im Jahr 2017 ereigneten sich 572 Verkehrsunfälle mit der Unfallursache Vorfahrt/Vorrang im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Dabei wurden 101 Personen schwer verletzt - sechs Verkehrsteilnehmer sind ums Leben gekommen. Die Anhaltekontrollen, die sich über den gesamten Monat erstrecken, sollen die Verkehrsteilnehmer in diesem Zusammenhang für Ihre Verantwortung im Straßenverkehr sensibilisieren.

Im Rahmen der Kontrollen werden am Tag der Auftaktveranstaltung im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg in allen drei Landkreisen über 70 Polizeibeamte an mehr als 25 mobilen und stationären Kontrollorten im Einsatz sein.

