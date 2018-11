POL-F: 181125 - 1155 Frankfurt-Niederursel: Mülltonnen entzündet

Frankfurt (ots) - (fue) Bislang unbekannte Täter entzündeten am Sonntag, den 25. November 2018, gegen 06.00 Uhr, drei Mülltonnen.

Es handelte sich dabei um eine Papier-, eine Bio- und eine gelbe Tonne mit jeweils einem Fassungsvermögen von 240 Litern. Die Tonnen brannten vollständig aus und können nicht mehr verwendet werden. Wie genau die Tonnen entzündet wurden, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Die Tonnen standen etwas vom Haus entfernt, wodurch kein weiterer Sachschaden entstand.

