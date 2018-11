POL-F: 181126 - 1157 Frankfurt-Niederursel: Mülltonnen in Brand

Frankfurt (ots) - (em) Gestern (25.11.2018) brannten in einer Straße in Niederursel früh morgens mehrere Mülltonnen. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Gegen 06.00 Uhr morgens brannten in der Straße Kreuzerhohl drei Mülltonnen nieder. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51599 entgegen. (K15)

