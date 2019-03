Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190303 - 248 Frankfurt-Griesheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 01. März 2019, gegen 23.50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Feuerwehrfahrzeug, welches zu einem Gartenhüttenbrand im Denisweg unterwegs war.

Das Löschfahrzeug der Feuerwehr war mit Sondersignalen über die Kreuzung Waldschulstraße/Lärchenweg gefahren, wo es zum Zusammenstoß mit einem Pkw der Marke Mercedes kam, der auf der Lärchenstraße unterwegs war. Dabei wurden die Insassen in dem Feuerwehr-Lkw, einem Mercedes, leicht verletzt. Die Männer im Alter von 20, 26 und 25 Jahren wurden ambulant behandelt. Der Fahrer des Pkw, ein 34-jähriger Frankfurter, wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

Bei dem Unfall wurde noch das Fahrzeug eines 31-Jährigen durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Der Fahrer des VW blieb dabei unverletzt, der Sachschaden beziffert sich auf rund 1.000 EUR. Die Schadenhöhe an dem Mercedes-Pkw beziffert sich auf etwa 35.000 EUR, die am Mercedes-Lkw auf etwa 10.000 EUR.

