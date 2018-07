FW Lügde: Ausgelöster Heimrauchmelder

Lügde (ots) - Montag, 09 Juli 2018, 18:14 Uhr, Waldstraße. Der zweite Alarm des Tages schickte den Löschzug Lügde in die Waldstraße. In einem Mehrfamilienwohnhaus hatte ein Rauchmelder in einer Wohnung ausgelöst. Da die Bewohner nicht zu Hause waren, verschafften sich die Einsatzkräfte mit speziellem Werkzeug Zugang zur Wohnung und kontrollierten diese. Rauch war in der Wohnung nicht erkennbar, somit konnte der Einsatz nach ca. 30 Minuten beendet werden. Neben der Feuerwehr Lügde war auch die Polizei an der Einsatzstelle tätig.

