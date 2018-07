FW Lügde: Technische Hilfe nach Verkehrsunfall

Lügde (ots) - Montag, 09. Juli 2018, 00:52 Uhr, Schildweg. Der Löschzug Lügde wurde am frühen Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall in den Schildweg alarmiert. Nach der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass ein PKW nach einem Wildunfall Betriebsstoffe verloren hatte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab, leuchteten die Einsatzstelle aus und beseitigten die Gefahrenlage mit speziellem Bindemittel. Weitere Maßnahmen waren an der Einsatzstelle seitens der Feuerwehr nicht notwendig. Nach einer Stunde war der nächtliche Einsatz für den Löschzug Lügde beendet.

