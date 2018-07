POL-PDMT: Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Diez (ots) - Am 04.07.2018 gegen 01:20 Uhr wurde die Polizei Diez zu einer Spielhalle gerufen, in der sich ein Besucher auffallend-aggressiv verhielt. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten einen 26-jährigen Mann an, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Weiterhin ergaben sich konkrete Hinweise, dass der auffällige Mann zuvor mit einem Pkw zur Spielhalle gefahren war. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen, da er keinen besitzt. Zudem wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel in dem mitgeführten Pkw aufgefunden und sichergestellt. Aufgrund dieser Feststellungen wurden mehrere Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Ihm wurde noch in der Nacht eine Blutprobe entnommen.

