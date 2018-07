POL-PDMT: Montabaur - Verkehrsunfallflucht nach Beschädigung von zwei Warnbaken --- Zeugen gesucht!!!

Montabaur (ots) - Am 03.07.2018, 09:00 h, kam es in der Albertstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei an einer Fahrbahnverengung einbetonierte Warnbaken komplett aus der Verankerung gerissen wurden. Die Unfallverursacherin, es soll sich laut Zeugenaussage um eine ältere Dame gehandelt haben, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Als Verursacherfahrzeug kommt ein roter Ford Fiesta oder Ford Fusion aus der Baureihe von 2001 bis 2008 in Frage. Der gesuchte PKW dürfte im Frontbereich erhebliche Beschädigungen aufweisen. Die Polizei Montabaur bittet um Zeugenhinweise!!!

