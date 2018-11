POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots) - In einem Discounter in der Sickingerhöhstraße kam es am 15.11.2018 gegen 10.00 Uhr zu einem Taschendiebstahl, als ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin einem älteren Mann die Geldbörse aus der Jackentasche stahl. In der Geldbörse befanden sich ein niedriger dreistelliger Geldbetrag und persönliche Dokumente des Geschädigten. Die unbekannte Person versuchte kurz nach der Tat mit der entwendeten EC-Karte Geld an einem Geldautomaten abzuheben, was jedoch misslang, weil der Geschädigte vorsichtig gewesen war und seine PIN nicht in der Geldbörse mitgeführt hatte. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) such Zeugen, denen zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr verdächtige Personen im Discounter in der Sickingerhöhstraße aufgefallen sind.

